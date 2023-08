花柄リバティープリント ロングワンピースです。

着る機会がないので使っていただける方にお譲りします。

152cm身長でくるぶし丈です。

【カラー】

ネイビー地×花柄

【サイズ】フリーサイズ

肩幅 32.5cm

身幅 46cm

丈 120.5cm

(素人の平置き採寸ですので誤差はご了承下さい)

発送の際は商品に被せてあったビニールのまま袋に入れて発送します。

ハンガーは外して発送しますので付属しません。

・デザイン···花柄

袖丈···袖なし

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ビームスボーイ 商品の状態 新品、未使用

