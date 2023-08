フレッドペリーのトラックジャケット

色目は、カーキ (ブラウンに近いカーキです。)

ラインは、ホワイトとカーキになります。

胸の刺繍、ファスナーは白色です。

目立った汚れや傷等はありません。

サイズは、XXL サイズです。

日本では、XXXL サイズぐらいの大きさだと思いますので、実測のサイズを参考にしてください。

【肩幅】ラグランの為、測定不可能。

【着丈】72cm(背中側のエリの付け根からスソまで)

【身幅】69cm(脇下~脇下)

【袖丈】83cm(襟の付け根~袖の先まで)

送料は、無料です。 レターパックプラスを使用します。

小さくたたんでの発送になりますので、シワになることがありますので、

あらかじめご了承ください。

★注意★

申し訳ございませんが、お値引きは致しておりませんので宜しくお願い致します。

あくまで古着ですので細かい傷等の見落としがある場合があります。

新品同様の品質をお求めの方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。

カラー...グリーン

袖丈...長袖

柄・デザイン...ボーダー

ma 27

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド フレッドペリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

