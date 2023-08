My Pet Monster

1980年代製

AmToy製

プラッシュドール

ぬいぐるみ

大きさ約43cm(角の先からつま先まで)

1986年製のVintage Plush Doll

(ぬいぐるみ)です。

鼻や口の周り、歯が固めのソフビ素材、

体や髪が長毛のファーのカラフルな

モンスター「マイペットモンスター」。

通常のビッグプラッシュドールよりも

大きさが小さめで、口と鼻が一体化

したソフビ素材なのがUK版の特徴です。

小さい割にはお値段もそれなりに

してしまいますが、通常版よりも

レアなマイペットモンスターです。

お買い逃しなく!

この小さなタイプのマイペット

モンスターはMATCHBOX製と

AmToy製があります。

今回出品のアイテムはAmToy製

になります。

もともと付いている手錠は

欠品しています。

鼻や歯、頬に剥げや傷があります。

手足にひび割れや剥げがあります。

毛並みの毛束感や毛先のほこり汚れ

等はございます。

写真をご参考にされてください。

その他、気になる点がありましたら

お気軽にコメントください。

MY PET MONSTER

(マイペットモンスター)とは

1986年にAmerican Greetings社

によって生み出されたキャラクター。

1980年代当時、男の子向けの

ぬいぐるみが少ない中、

アメリカングリーティング社によって

作られ大人気となりアニメ化や

実写化がされました。

80'sのカラフルなカラーリング

が特徴的なキャラクターです。

他の品物と一緒におまとめ買い

の送料分以外のお値下げは

しておりません。

ご購入前にプロフィールにも

目を通してくださいませ。

【送料込み】

メルカリ便を利用

▼他にもイロイロ出品しております▼

#toyshop_rpmの出品中の商品

#toyshop_rpmのマイペットモンスターの商品

マイペットモンスター

ぬいぐるみ

人形

トイ

おもちゃ

Vintage Toy

ビンテージトイ

ヴィンテージトイ

アメキャラ

アメトイ

モンスター

キャラクター

US TOY

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

My Pet Monsterマイペットモンスター1980年代製AmToy製プラッシュドールぬいぐるみ大きさ約43cm(角の先からつま先まで) 1986年製のVintage Plush Doll(ぬいぐるみ)です。 鼻や口の周り、歯が固めのソフビ素材、体や髪が長毛のファーのカラフルなモンスター「マイペットモンスター」。通常のビッグプラッシュドールよりも大きさが小さめで、口と鼻が一体化したソフビ素材なのがUK版の特徴です。小さい割にはお値段もそれなりにしてしまいますが、通常版よりもレアなマイペットモンスターです。お買い逃しなく!この小さなタイプのマイペットモンスターはMATCHBOX製とAmToy製があります。今回出品のアイテムはAmToy製になります。もともと付いている手錠は欠品しています。 鼻や歯、頬に剥げや傷があります。手足にひび割れや剥げがあります。毛並みの毛束感や毛先のほこり汚れ等はございます。写真をご参考にされてください。その他、気になる点がありましたらお気軽にコメントください。MY PET MONSTER(マイペットモンスター)とは1986年にAmerican Greetings社によって生み出されたキャラクター。1980年代当時、男の子向けのぬいぐるみが少ない中、アメリカングリーティング社によって作られ大人気となりアニメ化や実写化がされました。80'sのカラフルなカラーリングが特徴的なキャラクターです。他の品物と一緒におまとめ買いの送料分以外のお値下げはしておりません。ご購入前にプロフィールにも目を通してくださいませ。【送料込み】メルカリ便を利用▼他にもイロイロ出品しております▼#toyshop_rpmの出品中の商品#toyshop_rpmのマイペットモンスターの商品マイペットモンスターぬいぐるみ人形トイおもちゃVintage ToyビンテージトイヴィンテージトイアメキャラアメトイモンスターキャラクターUS TOY

