◼Brand

supreme

LACOSTE

18SS/Reflective Grid Nylon Anorak

■ Size notation

Lsize

■ Actual size(㎝)

・着丈 67

・身幅 63

・肩幅 54

・袖丈 49

■ Color

緑 グリーン

■ Meterial(素材)

ポリエステル100%

■購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

■ Condition

あくまで『古着 』になりますが、比較的美品です。

ご理解いただけた方のみ、

ご購入宜しくお願い致します。

【管理番号】PBK

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

