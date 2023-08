#シャオミ Mi 9T Pro

【ハード/ソフト カスタム内容等】

・Xiaomi Redmi K20 Pro Android13化

(ハイスペックモデル)

・珍しいポップアップカメラ

・傷などがやや見受けられます

・Snapdragon855 2.84GHz オクタコア

・ストレージ/メモリ(RAM) 256GB/8GB

・Bootloaderアンロック済○

・root化済○(Magisk v26.1 Official)

・リカバリ:TWRP3.7 Official

・OS:crDroid 9.5 Official

・日本語入力○

・指紋認証○

・顔認証○

・USBタイプC○(急速充電○)

【付属品】

・化粧箱(キズ等あり)

・掲載のケース

・ガラスフィルムが貼付け済み(エア噛みあり)

・純正充電アダプタ(日本タイプ)

・純正USBケーブル

・純正SIMピン

【通信関連】

・IMEI1:867715042833157 判定ー

・IMEI2:867715042833165 判定ー

・nanoSIMフリー デュアルスタンバイ

・Bluetooth〇

・Wi-Fi〇

・テザリング○

【カメラ・音関連】

・カメラ○(SONYレンズIMX586)

プロモードあり、x0.6 x1 x2レンズ切替可能

・フラッシュライト○

・スピーカー○

・3.5Φイヤホン○(FMラジオ○)

・バイブレーション○

【画面関連】

・解像度 1080x2340 約6.39インチ

・画面回転〇

・タッチ切れなし〇

・画面割れなし○

・キャスト○

【ご留意下さい】

・Androidはオープンソースです

・root化は仕様上認められていますが取り扱いに配慮をお願いします

・上記の各動作は純正ROM時等に確認

・バッテリーは消耗品扱いで年式相応です

・カスタムリカバリー/ROM、root化により様々なことができますが、各特性をよくご確認頂いたうえでお買い求めください

・プロフィールにも留意等記載

・台座等は撮影用

・記載内容以外の機能は確認していません

・初期化済み

【ご購入後について】

・root化の特性上操作後の返品が受け付けられません

・簡易包装により発送

商品の情報 ブランド アンドロイド 商品の状態 やや傷や汚れあり

