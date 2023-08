当店の記念日 コンバース　イエナ　マディソンブルー スニーカー

IÉNA30周年を記念し、MADISONBLUE × IÉNA × CONVERSEのトリプルコラボレージョンのALL STARを

美品 NIKE AIR FORCE 1 FONTANKA ナイキ 厚底スニーカー



NIKE DUNKLOW SE/ チームレッド 26m ダンクロー

「コンバースは楽だから履くのではなく、ドレスシューズという存在。

convers × COMME des GARÇONS PLAY ハイカット

ドレススタイルに敢えてコンバースを合わせた時のハズした感じも魅力の一つ。」

ONITSUKA TIGERオニツカタイガー DELECITデレシティ グリーン

MADISONBLUEのアイコンでもあるバックサテン素材を贅沢に使用したALL STAR。型はヴィンテージテイストを追求したU.S.オリジネーターで、アウトソールのライン、ヒールラベルにはMADISONBLUEネイビー、艶出し加工を施した生成りのトゥキャップとテープなどこだわりが詰まった一足です。

✨26㎝多数出品✨NIKE ダンク ハイカット ピンクプライム

こっそり忍ばせた、シュータン裏の”HELLO”の文字が心を弾ませます。

fenty puma プラットホーム



最終値下‼︎美品‼︎NIKE TC7900

昨年、ベイクルーズのオンラインにて購入しました。

GW値下げ中 [ザノースフェイス]Shelter Knit WR NF52241



新品◇NIKE ナイキ テックヘラ スニーカー DR9761-002

履くタイミングを逃し、買った後箱に入れたまま保管していました。

オニツカタイガー MEXICO66 スニーカー黒



90sconverse ALLSTAR HI MADE IN USA

あくまで一度人の手に渡っているものになりますので、神経質な方、店頭同様のお品をお求めの方はご遠慮くださいませ。

日本未発売 ニューバランス MR530SYB



SALOMON XT-RUSH Black/Black/Chert

6/10-14まで自宅を離れるため、発送が6/15以降になるかもしれません。

♡T...様専用



コールハーン スニーカー パイソン

※すり替え防止などの為返品はご遠慮いただきたいと思っております。

美品 NIKE エアマックス95 デイジー チェーン 24.5cm

ご質問等ありましたら購入前にお願い致します。

ニューバランスRC1300



NIKE AIR FORCE 1 MID 24.5cm



Run The Jewels × Nike SB Dunk Low 24cm

ご理解、ご了承頂ける方にお譲りさせて頂ければ幸いです。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

IÉNA30周年を記念し、MADISONBLUE × IÉNA × CONVERSEのトリプルコラボレージョンのALL STARを「コンバースは楽だから履くのではなく、ドレスシューズという存在。ドレススタイルに敢えてコンバースを合わせた時のハズした感じも魅力の一つ。」MADISONBLUEのアイコンでもあるバックサテン素材を贅沢に使用したALL STAR。型はヴィンテージテイストを追求したU.S.オリジネーターで、アウトソールのライン、ヒールラベルにはMADISONBLUEネイビー、艶出し加工を施した生成りのトゥキャップとテープなどこだわりが詰まった一足です。こっそり忍ばせた、シュータン裏の”HELLO”の文字が心を弾ませます。昨年、ベイクルーズのオンラインにて購入しました。履くタイミングを逃し、買った後箱に入れたまま保管していました。あくまで一度人の手に渡っているものになりますので、神経質な方、店頭同様のお品をお求めの方はご遠慮くださいませ。6/10-14まで自宅を離れるため、発送が6/15以降になるかもしれません。※すり替え防止などの為返品はご遠慮いただきたいと思っております。ご質問等ありましたら購入前にお願い致します。ご理解、ご了承頂ける方にお譲りさせて頂ければ幸いです。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

きょんきょん様専用⭐︎ニューバランス WL996CJ2 ベージュ【新品】NIKE AIR MAX270即日発送可能!LOUIS VUITTON ルイヴィトン スニーカー新品未使用 ナイキ エアフォース1 40周年 グリーン DQ7584-300