閲覧ありがとうございます。

閲覧ありがとうございます。・Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック 本体・専用タッチペン1本(未使用)・microSDHCメモリーカード(4GB)1個・ARカード6枚・かんたんスタートガイド・取扱説明書・保証書・充電器・とびだせどうぶつの森・大乱闘スマッシュブラザーズ3DS・太鼓の達人 ドコドン!ミステリーアドベンチャーのセットです。生産終了品です。初期化、動作確認済み任天堂本社に送り、故障部分全てを修理したものになりますので限りなく新品に近い状態です。修理部分知りたい方はコメント等頂ければ画像追加します。元々ついていたタッチペンを紛失してしまったので公式サイトで新しいものを購入しております。充電器は使用感ありますが充電できますのでご安心ください。カセットの初期化しておりませんがご希望でしたら対応可能ですのでお申し付けください。✧梱包方法箱に収納→OPP袋→プチプチ→水漏れ防止→ダンボール上記の方法でメルカリ便にて発送予定です。他にご希望ございましたらお気軽にご相談ください。即購入○何かございましたらコメントにてよろしくお願いします。

