★保証内容などをプロフィールに記載しておりますので「必ずご確認下さい」

【よし様専用】冷凍冷蔵庫 SJ-PD27C SHARP プラズマクラスター

「無料配送エリア外の方は、商品代金に送料分を上乗せいたしますので、購入前に必ずコメントください。」

無料配送エリア(1F、エレベーターありの環境です。)

・愛知県:名古屋市全域、東海市、大府市、知多市

追加配送料+2000円エリア(1F、エレベーターありの環境です。)

・愛知県:日進市、東郷町、豊明市、春日井市、

追加配送料+4000円エリア(1F、エレベーターありの環境です。)

・愛知県:長久手市、刈谷市、半田市、知立市、大治町、清須市、尾張旭市

その他のエリアは、別料金で「梱包・発送たのめる便」での配送になります。

商品代金+5.000円です。

状態:2020年製のUSED品で、冷凍室扉と冷蔵室扉に小キズがあります。

動作確認、クリーニング済。

メーカー : TAGlabel by amadana 冷蔵庫 (全内容量:85L)

型番 : AT-RF85B

年式 : 2020年製

無主張と究極のニュートラル「TAGlabel by amadana」。

ビックカメラグループオリジナルモデル。

■無主張と究極のニュートラル「TAGlabel by amadana」

「TAGlabel by amadana」で生活空間に統一感を。

■電子レンジが載せられる「耐熱性能天板」

「TAGlabel by amadana」のレンジやオーブンとデザインがあわせられます。天面は耐熱温度100℃、耐荷重30kgなのでレンジ等を載せられます。

■静音設計25dB

デザインだけでなく動作音にもこだわりました。

■お手入れしやすいガラストレイ

ガラストレイで高い質感とメンテナンス性を両立しました。

■使いやすい2ドアタイプ

・外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く) 約474×857×500mm

・本体重量(kg) 約25kg

BF805170・471・774・373・272

※ご購入の際は、設置・搬入スペースをご確認頂きますようお願い致します。

あくまでも中古品になりますので、ご理解の上ご購入下さい。

⭐その他、家電・家具のお値打ち品を動作確認及びクリーニングを実施して多数出品しております。

ぜひ他の出品物も合わせてご覧下さいませ!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

