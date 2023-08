通販 CPH/GOLF キャプテンズヘルムモックネック XL ウエア(男性用)

公式サイトで購入しました

サイズ XL

SHELTECH®に別注をかけ、オリジナルのモックネックを製作。

襟の部分を低めに設定することで、よりカジュアルに、様々なシーンに対応するBOXシルエットになっています。

吸水速乾、接触冷感、紫外線防止、遮熱、軽量を備えた高機能素材『SHELTECH』

春〜夏〜秋にかけての練習、ラウンドシーンにおいて、ストレスの無い着用感を実現しました。

昨年即完売した"FLY ME TO THE GREEN"のメッセージを踏襲したデザイン。

キャッチーな文言と、グリーンを基調としたカラーストーリーが魅力の1枚です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

