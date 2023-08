数ある商品の中

ご覧頂きありがとうございます。

#ココタPRADAバッグ

↑↑↑↑

他にも沢山可愛いPRADA出品してます︎♡

◉商品名・ブランド

PRADA プラダ

ハンドバッグ トートバッグ

アクセサリーポーチ ミニバッグ

⭐フォロー割りコメントにてお願いします⭐

◉説明

PRADAのミニバッグです⭐

とても可愛い赤色でオールレザーに

リボンのデザインです⭐

今季トレンドのミニマムバッグで

コロンとしたフワフワした質感で

可愛いサイズ感⭐

ゴールドロゴが高級感があって

素敵なバッグです⭐

※使用感の少ない極美品ですので

まだまだ気持ち良くご愛用して頂けます⭐

モード 、 フォーマル 系統のデザインの為

ユニクロ や GU などの

ファストファッション系コーディネートの

゛少し物足りない゛が1発で解決⭐

バッグ1つでコーデ全体に高級感が生まれ

高見栄する必須アイテムです⭐

◉サイズ

縦10

横21

マチ7

ハンドル高さ18

◉状態

使用感少なく極美品ですので

まだまだ気持ち良くご愛用して頂けます⭐

詳しくは下記をご確認下さい。

・表面

とても綺麗ですが新品ではないので

細かい小キズ等はあると思いますが

凝視しないとわからない程です⭐

・内側

ダメージ等無く美品です⭐

・角部

角スレはほとんどありませんが

画像にてご確認下さい⭐

・ハンドル部

細かい小キズはございますが

目立つ事無く綺麗です⭐

・各金具

小キズやくすみ等らございますが

目立つダメージはございません⭐

※完璧には伝えきれてない部分が

あるかもしれませんので

神経質な方、完璧を求める方は

ご遠慮下さい。

◉附属品

画像の物で全てになります。

◉購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

