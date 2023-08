#期間限定ブランドセール出品

COMME des GARCONS HOMME PLUS

◯状態

未使用に近い美品

◯カラー

ブルーストライプ

◯サイズ

肩幅 45㎝

身幅 50㎝

着丈 76㎝

袖丈 60㎝

※こちらをお読みください※

◎コメント返信後24時間以内にお返事がない方はブロックさせていただきます

◎お値下げ後や購入後の質問やキャンセルにはお答えしません

◎非常識なお値下げに対して返信は致しかねます

◎せどり業者のコメント・購入は削除させていただきます

ナンバーナイン

number nine

アンダーカバー

名作

初期

アーカイブ

M65

クロムハーツ

ラフシモンズ

マルジェラ

イッセイミヤケ

ジュンヤワタナベ

コムデギャルソン

リックオウエンス

アベイシングエイプ

トラヴィススコット

ユリウス

off-white

ギャラリーデプト

ヒステリックグラマー

セントマイケル

undercover

nigo

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 未使用に近い

