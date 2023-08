新到着 【激レア】ONE AND ONE グラントヒル　サインカード その他

2020-21 Panini ONE and ONE AUTO 直書き /99 GRANT HILL

超高級ボックスONE AND ONEから出たカードです。

サインは現代は貴重なオンカードです。

シールではありません。

マグホは開封しておりませんので中のカードは未使用状態です。

値下げは致しません。

#NBAカード #NBAサインカード #NBAサイン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

