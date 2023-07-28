【大放出セール】 fr2 ソソ コラボ Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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４枚目の箱も付属いたします。
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カラー...ホワイト
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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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季節感...春, 夏, 秋
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|エフアールツー
|商品の状態
|新品、未使用
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FR2 SOXSOCKS コラボ Tシャツ新品未開封未使用Lサイズ 着丈75cm４枚目の箱も付属いたします。そのままでの発送になります。箱要らない方はおっしゃってください。FXXKING RABBITS #FR2 エフアールツー ソソ s○xsocksFR2GOLF FR2doko やっち確定 ウサギ #fr2doko#fr2golfカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春, 夏, 秋
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|エフアールツー
|商品の状態
|新品、未使用