【大放出セール】 fr2 ソソ コラボ Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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Lサイズ 着丈75cm

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４枚目の箱も付属いたします。

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袖丈...半袖

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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

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季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフアールツー 商品の状態 新品、未使用

FR2 SOXSOCKS コラボ Tシャツ新品未開封未使用Lサイズ 着丈75cm４枚目の箱も付属いたします。そのままでの発送になります。箱要らない方はおっしゃってください。FXXKING RABBITS #FR2 エフアールツー ソソ s○xsocksFR2GOLF FR2doko やっち確定 ウサギ #fr2doko#fr2golfカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春, 夏, 秋

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