5.6回使用しました。初心者なので、トリックなど出来ずきれいな状態です。傷は画像でご確認ください。即購入OKです。

ALL NEW 32inch HYBRID CRUISER !!

32インチハイブリッドクルーザーはペニー独自の研究開発により完成した特殊プラスティック×グラスファイバーのNEW HYBRID CRUISERです。

デッキは軽量性と絶妙な反発性を兼ね備え、ストリートクルーズはもちろん、パーク、ボウル、ハンドレールなど、あらゆる場面でその実力を発揮する最先端ボードです。また、足回りが軽量なため女性、お子様にも扱いやすく、初心者からコアなスケーターまで幅広く楽しんでいただけます。

※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

■SPEC

デッキ 32” (約81cm) グラスファイバー&特殊プラスティック

ウィール 54mm 83A

ALL NEW 5inch アルミニウム

ブッシュ 83A

ベアリング Abec7

デッキ単体重量:1.4㎏

コンプリート重量:2.6㎏

プチプチ梱包材を巻いて発送となりますことご理解いただいた上、お求めください。

#スケボー

#スケートボード

#ペニー

#penny

商品の情報 ブランド ペニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

