フレディ

ボディー:Spring Ford

サイズ表記:XL

着丈:68

身幅:51,5

肩幅:48

★写真8 前左裾部にほつれ、ダメージあり。

★古い物なので御理解したうえでのご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アナーキックアジャストメント 商品の状態 傷や汚れあり

フレディボディー:Spring Fordサイズ表記:XL着丈:68身幅:51,5肩幅:48★写真8 前左裾部にほつれ、ダメージあり。★古い物なので御理解したうえでのご購入お願い致します。anightmareonelmstreer エルム街の悪夢 フレディdracula ドラキュラ bramstokersdracula bramstokers bewere munsters vintage vintageteevintagetshirts tshirtspredator プレデター alien エイリアン AKIRA アキラ エヴァンゲリオン fashionvictim ファッションヴィクティム ghostintheshell ゴーストインザシェル攻殻機動隊 草薙素子 くさなぎもとこらんま らんま1/2 早乙女乱馬うる星やつら ラム ラムちゃん アナーキックアジャストメント anarchicadjustment hookups フックアップス ジェルミクラインplastik プラスティック クレイジーカットvintage 90 90s 90年代 80 80s 80年代vintagegunsmithcats ガンスミスキャッツvintage disney ディズニー beautyandthebeast 美女と野獣aladdin アラジン chipndale チップとデールトイストーリー ライオンキング warner bros ワーナーブラザーズ looney tunes ルーニーテューンズ cartoon network カートゥーンネットワークtheflintstoes 原始家族フリントストーン宇宙家族ジェットソン ジェットソン ハンナバーベラ アリスインワンダーランドthewizardofoz オズの魔法使いspeedracer スピードレーサーマッハgogogo astroboy アストロボーイ 鉄腕アトム アトム theflintstones フリントストーン Pokemon ポケモン

