カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

袖丈···半袖

季節感···春、夏

【ブランド】

マックスマーラ

【カラー】

ブラック

※画面や部屋の照明等により、写真とお色味が異なる場合がございます。

【平置きサイズ】

サイズ:38

着丈:81cm

身幅:44cm

※素人採寸であることをご了承下さい。

【素材】

麻 他

【商品説明】

ご覧頂きありがとうございます。

マックスマーラのリネンワンピースです。

素材は風通しが良く、柔らかな肌ざわりが心地良い薄手のフレンチリネン。アシンメトリーカットから下は異素材の組み合わせが素敵なデザイン。

サラッとしたドライな清涼感のある生地で爽やかな着心地。

独特のネップ感とくったりとした風合いで着るほどに風合い豊かに馴染んでいきます。

【状態】

目立つダメージや汚れはなく良好な状態ですが、ユーズドのご理解いただいた上でご購入をお願いします。

【発送】

ご購入後、3日以内には発送ができます。

梱包は圧縮して発送しますので予めご理解お願い致します。

【お気入りブランド】

セオリー

ハウスオブロータス

ヴェリテクール

ミズイロインド

COACH

オットダム

fs/ny

マーガレットハウエル

マリメッコ

ラルフローレン

シネカノン

ナラカミーチェ

パトリッツィアぺぺ

パドカレ

ヤラ

ネストローブ

アーバンリサーチ

MHL

バーバリー

マカフィー

エポカ

ボッシュ

トゥモローランド

ボールジィ

ガリャルダガランテ

ヨーガンレール

ポールスミス

カラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···半袖季節感···春、夏【ブランド】マックスマーラ【カラー】ブラック※画面や部屋の照明等により、写真とお色味が異なる場合がございます。【平置きサイズ】サイズ:38着丈:81cm身幅:44cm※素人採寸であることをご了承下さい。【素材】 麻 他【商品説明】ご覧頂きありがとうございます。マックスマーラのリネンワンピースです。素材は風通しが良く、柔らかな肌ざわりが心地良い薄手のフレンチリネン。アシンメトリーカットから下は異素材の組み合わせが素敵なデザイン。サラッとしたドライな清涼感のある生地で爽やかな着心地。独特のネップ感とくったりとした風合いで着るほどに風合い豊かに馴染んでいきます。【状態】目立つダメージや汚れはなく良好な状態ですが、ユーズドのご理解いただいた上でご購入をお願いします。【発送】ご購入後、3日以内には発送ができます。梱包は圧縮して発送しますので予めご理解お願い致します。【お気入りブランド】セオリー ハウスオブロータス ヴェリテクール ミズイロインド COACH オットダム fs/ny マーガレットハウエル マリメッコ ラルフローレン シネカノン ナラカミーチェ パトリッツィアぺぺ パドカレ ヤラ ネストローブ アーバンリサーチ MHL バーバリー マカフィー エポカ ボッシュトゥモローランド ボールジィ ガリャルダガランテヨーガンレールポールスミス

