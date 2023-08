即購入OK

ギャザーショルダータックワンピース

翌日発送致します。

2023SS

SLOBE IENA

昨年人気だったボリュームスリーブリネンワンピースの

デザインはそのままにサイズ展開・生地をアップデート。

体から程よく離れたシルエットと

すっきりとした胸元のデザインは、

甘過ぎず大人の女性にも愛されるワンピースに。

ペチコート付きで透け感が気になりづらく◎

レギンスやデニムなどをレイヤードするのもおすすめで

デイリー使いはもちろん、ちょっとしたお出かけにも最適なワンピースです。

気に入ってるのですが別のワンピースが欲しいのでこちらは手放そうと思います。

ペチコート付きです。

未使用ですが、自宅保管ですので気にされる方はご遠慮下さい。

こちらはお値下げ不可でお願いします。

カラー···イエロー

柄・デザイン···無地

袖丈···七分袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スローブイエナ 商品の状態 新品、未使用

