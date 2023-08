最旬トレンドパンツ Opera SOUNDPEATS 05 豪華セット 完全ワイヤレスイヤホン イヤフォン

今回も商品をご観覧いただきありがとうございます。

① SOUNDPEATS Opera 05 完全ワイヤレスイヤホン 豪華セット [新品未開封品]

・Opera 05イヤホン本体×1台

・Opera 05充電ケース×1台

・シリコン製イヤーチップ×3ペア(S・M・Lサイズ各1ペア)

・USB-A to C 充電ケーブル×1本

・取扱説明書×1冊

・アプリ説明書×1冊

・イヤホンケースカバー×1個

ストレッチゴール特典

・Opera専用メモリーフォームイヤーチップ(フリーサイズ)×1セット

・SOUNDPEATSロゴ入り限定透明ケース×1個 贈呈

以上1SETを出品させていただきます。

Makuakeのクラファンにて購入致しました。

発売を待ってる間にお気に入りのイヤホンができてしまったので手放します。

お値下げ交渉はご遠慮ください。

梱包済みなので当日中に発送可能です。

神経質な方のご購入はご遠慮ください。

#SoundPeats

#ワイヤレスイヤホン

#Sony

商品の情報 ブランド サウンドピーツ 商品の状態 新品、未使用

