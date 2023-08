大人気完売商品です

大人フェミニンなワッシャープリーツワンピース

ナチュラルで大人っぽく、でもeimyらしくフェミニンに、

そんなバランスを大事に作った大人フェミニンなワンピース。

可愛いだけでなく清涼感のある着心地で、夏でもさらっと着ていただける素材感にも拘りました。

また、肩と二の腕を華奢に見せてくれるオフショルダーのラインも、

上品な大人の肌見せにこだわったポイントです。

シワ加工をする事で広がりを抑えつつ、ふんわりと柔らかなシルエットになり程よい抜け感も。

細部までこだわった1枚です。

【素材】

表地:ポリエステル 100%

裏地:ポリエステル 100%

【詳細情報】

厚み :□薄手 ■普通 □厚手

透け感:□なし ■あり

伸縮性:□なし ■あり

裏地 :□なし ■あり

サイズ

着丈 135cm 袖丈 33cm 肩幅 23cm ウエスト 60cm

カラー

BLACK

#eimy

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エイミーイストワール 商品の状態 新品、未使用

