✧‧˚COOTIE PRODUCTIONS スウェット フーディ✧‧˚

クーティのスウェット フーディ プルオーバーです。

COOTIE PRODUCTIONS クーティープロダクションズ

Color ブラック

Size M

着丈70.5cm 身幅66cm 肩幅56cm 袖丈57.5cm

素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

ヴィンテージ ビンテージ パーカー

素材 コットン 100%

COOTIE 2022 AUTUMN&WINTERシーズン、Inlay Sweat Hoodieになります。

程よい肉感でしっとりとしたタッチが特徴の変形オリジナルインレイ生地を使用。 脇接ぎにスリットポケットが付く。ゆったりとしたシルエットです。

数回着用して自宅保管していました。

USED品だとご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いします。

神経質な方はご遠慮くださいʕ •́؈•̀ ₎

即購入‪O̤̮K̤̮‬です。

#クーティ

#COOTIE

#スウェット

#フーディ

#プルオーバー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クーティ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

