NIKE SB DUNK LOW COURT PURPLE

ナイキ SB ダンク ロー プロ コート パープル

になります。

サイズ 29

型番 BQ6817-500

商品説明引用

ベースアッパーはホワイト、トゥガードとスウッシュはブラックで切り替え、ヒールサイドとアウトソールには艶やかなパープルでブロッキング

使用感、若干の汚れ、傷、匂い等ございますが、目立つものはなく良品になると思います。

※匂いについてはリサイクルショップで購入時からのものです。(ほぼ匂いません)

あくまでも一度人の手に渡ったもの、中古になりますので神経質な方はご遠慮ください、トラブルの原因になります。

初期からのキズや汚れがある場合がございますが、その点はご容赦ください。

ジェイソンマークで清掃してありますので、そのまま履いていただけます。

上記見解は個人主観です。

画像のシューキーパーは付属しません。

気になることは必ず質問してください。

画像確認宜しくお願いいたします。

お探しの方、大切にしていただける方、お待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE SB DUNK LOW COURT PURPLE ナイキ SB ダンク ロー プロ コート パープルになります。サイズ 29型番 BQ6817-500 商品説明引用ベースアッパーはホワイト、トゥガードとスウッシュはブラックで切り替え、ヒールサイドとアウトソールには艶やかなパープルでブロッキング使用感、若干の汚れ、傷、匂い等ございますが、目立つものはなく良品になると思います。※匂いについてはリサイクルショップで購入時からのものです。(ほぼ匂いません)あくまでも一度人の手に渡ったもの、中古になりますので神経質な方はご遠慮ください、トラブルの原因になります。初期からのキズや汚れがある場合がございますが、その点はご容赦ください。ジェイソンマークで清掃してありますので、そのまま履いていただけます。上記見解は個人主観です。画像のシューキーパーは付属しません。気になることは必ず質問してください。画像確認宜しくお願いいたします。お探しの方、大切にしていただける方、お待ちしております。#ナイキ#ハイネケン#レアスニーカー#スニーカー#DUNKSB#デッドストック#ジョーダン#low#コレクション#SB#エアジョーダン#エアマックス#JORDAN#ミシガン#アディダス#ジョーダン1#ハイカット#UNC#ノースカロライナ#オフホワイト#Travis#AJ1#AIRJORDAN#JORDAN#HIGH#ルーキーオブザイヤー#ビンテージ#ダンクハイ#DUNK#ナイキダンク#オフホワイト#Travis#トラビス#ダニースパ#ミケランジェロ#オフホワイト#ダンクロー#ダンク#スニーカー#NIKE#Nike#supreme

