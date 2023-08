第10世代Core i7 地デジ付 オールインワン

背面下部に割れ(写真参照)がありますが、液晶などに傷はございません。動作確認済みで問題なく日常使用しております。

配送はクロネコヤマトのパソコン便(保証付)で丁寧に送付致します。

【製品情報】 カラー スノーフレークホワイト OS Windows11 HDMI入出力端子 Core i7 10700T メモリ16GB 画面サイズ 23.8インチ 画面解像度 1920×1080 タッチパネル○ 無線LAN○ BSデジタル○ 顔認証○ 地デジ○ CS放送○ スマホ充電機能○

第10世代Core i7 地デジ付 オールインワン10700T SSD512GB/HDD 2TB両方搭載 背面下部に割れ(写真参照)がありますが、液晶などに傷はございません。動作確認済みで問題なく日常使用しております。配送はクロネコヤマトのパソコン便(保証付)で丁寧に送付致します。【製品情報】 カラー スノーフレークホワイト OS Windows11 HDMI入出力端子 Core i7 10700T メモリ16GB 画面サイズ 23.8インチ 画面解像度 1920×1080 タッチパネル○ 無線LAN○ BSデジタル○ 顔認証○ 地デジ○ CS放送○ スマホ充電機能○ CPU種類···Corei7コア数···8コアメモリ容量···16GB~32GB未満OS···WindowsSSD容量···512GB~1000GB未満HDD容量···2000GB~ディスプレイ···あり画面サイズ···23インチ~27インチ

