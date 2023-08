【国際ブランド】 24時間以内発送 新品未開封品 creek ネイビー × グリーン Tシャツ L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

閲覧頂きありがとうございます!( ' ' )♡

☆24時間以内にメルカリ便にて匿名発送致します♪

☆即購入もokです!(コメント欄にて話が進んでいたとしても、購入された方を優先させて頂きます(*˘︶˘*))

☆早朝 深夜の購入も喜んで承ります♪

☆質問、コメント等もお気軽にお待ちしております♪

----------------商品概要----------------

EPOCH 8周年

creek

creek angler's device ロゴ tシャツ

Lサイズ

色は ネイビー × グリーン

NAVY green

購入してから未開封で、試着等していない新品未使用品です

EPOCH オンラインストアにて購入しました。

サイズ感 (公式より引用)

肩幅 50cm

身幅 54cm

袖丈 21cm

着丈 74cm

----------------以下検索ワード----------------

8周年

creek angler's device

minnano

creek

alwayth

Gildan

all weather proof

在原みゆ紀

スタイリスト私物

ennoy

brookはcreekのパクリ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

閲覧頂きありがとうございます!( ' ' )♡☆24時間以内にメルカリ便にて匿名発送致します♪☆即購入もokです!(コメント欄にて話が進んでいたとしても、購入された方を優先させて頂きます(*˘︶˘*))☆早朝 深夜の購入も喜んで承ります♪☆質問、コメント等もお気軽にお待ちしております♪----------------商品概要---------------- EPOCH 8周年 creekcreek angler's device ロゴ tシャツLサイズ色は ネイビー × グリーンNAVY green購入してから未開封で、試着等していない新品未使用品ですEPOCH オンラインストアにて購入しました。サイズ感 (公式より引用)肩幅 50cm身幅 54cm袖丈 21cm着丈 74cm----------------以下検索ワード----------------8周年creek angler's deviceminnanocreekalwaythall weather proof在原みゆ紀スタイリスト私物ennoybrookはcreekのパクリ

