【新品未使用】

1982年に登場した「AIR FORCE 1」は、その時その時代のカルチャーとも密接にリンクしバスケットボールシューズという枠を超え長い間ストリートの定番となっています。

今作はニューヨーク発のスケートブランド"SUPREME"とのコラボレーションモデル「AIR FORCE 1 LOW/SUPREME」です。

ヒール部分とデュブレにはロゴが刻印され、つま先に小さなスウッシュが刺繍されるなどこだわりの詰まった1足になっています。

★NIKEのスニーカーを購入した方ならご存知周知かと思いますが、NIKE工場から初期キズ、初期の汚れ、購入前からの輸送時箱のダメージ・包装紙の破れ等はあらかじめご了承下さい。極度の神経質な方はご遠慮願います。

★大幅な値引きについては基本応じませんのでご了承下さい。

★写真撮影の為に開封しただけの新品未使用品です。

★新品、未使用ですが製造過程上でのボンド汚れ、キズやスレキズ、縫いミス、包装紙の破れ、包装紙のシワ

ほつれ、汚れ、外箱の凹み,破れ等がある場合がありますのでご了承の上ご購入を宜しくお願い致します。

★画像を見て御判断してください。

★すり替え防止のため、返品、交換は対応出来ません。アフォース1

スニーカー型...ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

