最大80％オフ！ Helm 新品！Captains warm jacket padding ダウンジャケット

Captains Helm warm padding jacket

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キャプテンズヘルム 商品の状態 新品、未使用

Captains Helm warm padding jacket待望のヘビーアウターをオリジナルで制作。濡れた時に保温性が著しく低下するダウンは使用せず、高保温機能中綿をこのボリューム感で入れ込み真冬のアクティブシーンへ対応できるスペックに仕上げました。上質な光沢のある耐久撥水ナイロンをメインに使用。摩耗付加はかかる箇所には強度の強いナイロンクロスを貼り合わせることで格段にタフさを向上させております。 裾にはドローコード、各所に機能的なポケットを設け、フィールドでの使用も利便性が高くなってます。アウトドアスペックながら街着としてもデザイン性をメインで考えCAPTAINS HELMらしい一着となっております。【SIZE】オフィシャルM : 身幅 61cm、着丈 73cm、裄丈 76cmMサイズ(ゴールデンサイズ)完売定価66,000円(税込)素材···ナイロン季節感···秋、冬カラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり(取外し不可)新品未使用タグ付き新品のMサイズは希少です!Mサイズ完売都会的なデザインでかっこよく高級感もあります!厚手でかなり暖かいと思います。新品未使用ですが、神経質な方は御遠慮下さい。プロフィールをご覧になってからご購入お願い致します。キャプテンズヘルム、ロンハーマン、supreme(シュプリーム)、wtaps(ダブルタップス)、ネイバーフッド、ディセンダント、ウィアード、OLDCROW(オールドクロウ)、ウィンダンシー、フィアオブゴッド、ラフアンドラゲッド、チャレンジャー等お好きな方

