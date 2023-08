新品?正規品 グレイシャー・ホワイト+ PSVita2000 マイクラ メモリ16GB + 携帯用ゲーム本体

「PlayStation®Vita(PCH-2000シリーズ) Wi-Fiモデル グレイシャー・ホワイト PCH-2000 ZA22」

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

定価: ¥ 18980

#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStationVita #PlayStation_Vita #PSVita #PS_Vita #マインクラフト #Minecraft

【商品説明】

•目立った傷や汚れはありません。

•画面にフィルムが貼ってあります。

剥がして発送を希望の方はお伝えください。

•起動、ゲームプレイ等、一連の動作確認OK

•初期化済み

【セット内容】

•本体

•外部メモリ16GB

•マインクラフト

質問等ございましたらお気軽にお伝えください。

vita

psvita

PlayStation®Vita

Minecraft

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

