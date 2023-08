値段が激安 supreme☆ロンT 《美品》シュプリーム XXL ホワイト ボックスロゴ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

カートコバーン Tシャツ ニルヴァーナ ロンTシャツ ブラック

ヴィンテージ商品を中心に出品しております!

#リベルディ古着倉庫

こちらで他のヴィンテージ商品を閲覧いただけます!

また、お得なフォロー割引きしております!

◎簡単2ステップ◎

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい

たったこれだけです!

☆10,000円以上→500円引き

☆3,000円以上→200円引き

☆3,000円以下→100円引き

お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)b

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⚫商品名

シュプリームのロンTです☺︎

⚫ポイント

・スモールボックスロゴ

・ビッグシルエット

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!

ご購入はお早めにどうぞ!

⚫状態 美品

美品のため、目立った汚れやダメージはございませんので、これかもたくさん着用して頂けます(^^)

⚫カラー

ホワイト 白色

⚫サイズ XXL

(着丈82cm、身幅67cm、肩幅58cm、袖丈72.5cm)

◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです!

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

送料無料、即購入OKです!

この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

#T466

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

