超美品の skeat polar big blue light boy デニム/ジーンズ

カラー···ブルー

メゾンマルジェラ デニムパンツ

polar skeat coのbigboyです!ポッケのパッチが特徴的でめっちゃイケてます!!長く履いたので全体的に少し汚れていて左の足首ら辺が破けています!けど全然履けます。

dime supreme ftc polar helas hellrazor alltimers yardsale magenta hotelblue theories skate bronze56k quartersnacks pop trading company canal new york butter goods grand collection chrystie NYC

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ポーラースケート 商品の状態 傷や汚れあり

