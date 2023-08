【BRAND】

ぱぴこ様専用】コンバース CT70 チャックテイラー サンフラワー 29.0cm

OAMC/オーエーエムシー

【最終値下げ】Air Jordan 1 "Varsity Red 25.0cm



ルイヴィトン ルクセンブルク デニム

【ITEM】

ホカオネオネ TENNINE HIKE GORE-TEX 黒28

Inflate Slip On

ナイキ エアジョーダン1 レトロ ミッド "ホワイト クール グレー"

キャンバス スニーカー

aさん専用NMD S1 30cm イージー

スリッポン

Nike Air Force 1 Mid CMFT "Victor Cruz"



☆2回着用美品☆ ナイキ エアジョーダン2 レトロ BHM ブラック ハイカット

【SIZE】

【新品】ナイキ エアヴェイパーマックス フライニット3 ホワイト ピュアプラチナ

表記サイズ:41

SAMBA OG ホワイト

アウトソール:約30cm

AirJordan1 High OG Shadow 2.0 aj1シャドウ

ワイズ:約11cm

エアジョーダン12 ハイパーロイヤル



AlexanderLeeChang × VANS OLD SKOOL DISC

2回程着用はしましたが、ほぼ未使用に近い状態です。

【希少】ナイキ フットスケープ ブルー 復刻版 311378-441

OAMC好きな方、モードストリートが好きな方是非です。

【新品未使用】VANS × ONE PIECE オールドスクール ニコロビン



アディダス イージーブースト350v2 フェード

自分は26.5cmが通常ですが、ジャストで履けました。

NIKE AIR FORCE 1 LOW 488298-610

メインカラー···ブラック

RADIO EVA×FILA コラボスニーカー 【碇シンジモデル】28cm

スニーカー型···ローカット(Low)

新品 NIKE TERMINATOR HI 307147-041 灰紺 27cm

特徴/機能/素材···スリッポン

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド オーエーエムシー 商品の状態 未使用に近い

【BRAND】OAMC/オーエーエムシー【ITEM】Inflate Slip Onキャンバス スニーカースリッポン【SIZE】表記サイズ:41アウトソール:約30cmワイズ:約11cm2回程着用はしましたが、ほぼ未使用に近い状態です。OAMC好きな方、モードストリートが好きな方是非です。自分は26.5cmが通常ですが、ジャストで履けました。メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スリッポン

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド オーエーエムシー 商品の状態 未使用に近い

最終価格 NIKE エアマックス95 イエローグラデーション 27.5adidas Yeezy Boost 350 V2 〝Zyon″ナイキ バッシュ ケビン・デュラント 13 EP ブラック ダークグレー カモナイキ エアジョーダン1 ハイ シカゴカラーカスタム 27センチNike More Uptempo '96 Vintage Bulls 27.0ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ プレミアムカイリー4 29cmナイキエアジョーダン1レトロハイオフホワイトユニバーシティブルー