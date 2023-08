有名ブランド ネストローブ　nest Robe 綿麻ジャケット その他

bisque by nest Robe 綿麻ジャケットです。

M〜L

ありそうでなかなかないストライプで、インディゴと生成りの色味がネストローブらしいです。

マニッシュな着こなしに!

デニムのパンツやサロペットとの相性がとても良いです。

写真8枚目のデニムは含まれません。

nest Robeプレスの滝口さんが着用され雑誌に掲載されたジャケットです。

ネストローブ nest Robe 綿麻ジャケット

ノーネックなので、リネンストールなども取り入れて楽しめます。

予備ボタンあり 両サイドポケット 左胸ポケット

身幅50

背面着丈58

正面平置きの着丈62

ラグランスリーブのため裄丈見頃中心から袖口まで 76

値下げ記録¥12,000→¥11,400→¥11,200→¥11,000

→¥10,900

#ネストローブ #nestRobe #リンネル #ナチュラン #マニッシュ

#デニム #デニムパンツ #インディゴ #TOUJOUR

#bisque #綿麻ジャケット #トゥジュー

#パラスパレス #ミズイロインド #45r

#ハグオーワー #マーガレットハウエル #ヴェリテクール

#エヴァムエヴァ #YARRA #ichi

#イチアンティークス #フォグリネンワーク

#ビームス #オーシバル #セントジェームス #Leminor

#DANTONデニムカバーオールジャケット #デニム

#DANTON #ダントン #danton #オーシバル #ルミノアleminor #デニムジャケット #綿ジャケット

#フリークスストア #セントジェームス

#ドミンゴ #ブロカント #フォグリネンワーク

#orcival #オーチバル #45R #ファッジ #FUDGE

#リンネル #ナチュリラ #中川政七商店

#北欧暮らしの道具店 #天然生活 #brocante

#OMNIGOD #foglinenwork

#キャピタル #tumugu #hagumu

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ビスクバイネストローブ 商品の状態 未使用に近い

bisque by nest Robe 綿麻ジャケットです。M〜Lありそうでなかなかないストライプで、インディゴと生成りの色味がネストローブらしいです。マニッシュな着こなしに!デニムのパンツやサロペットとの相性がとても良いです。写真8枚目のデニムは含まれません。nest Robeプレスの滝口さんが着用され雑誌に掲載されたジャケットです。ノーネックなので、リネンストールなども取り入れて楽しめます。予備ボタンあり 両サイドポケット 左胸ポケット身幅50背面着丈58正面平置きの着丈62ラグランスリーブのため裄丈見頃中心から袖口まで 76値下げ記録¥12,000→¥11,400→¥11,200→¥11,000→¥10,900#ネストローブ #nestRobe #リンネル #ナチュラン #マニッシュ#デニム #デニムパンツ #インディゴ #TOUJOUR#bisque #綿麻ジャケット #トゥジュー#パラスパレス #ミズイロインド #45r#ハグオーワー #マーガレットハウエル #ヴェリテクール#エヴァムエヴァ #YARRA #ichi #イチアンティークス #フォグリネンワーク#ビームス #オーシバル #セントジェームス #Leminor#DANTONデニムカバーオールジャケット #デニム#DANTON #ダントン #danton #オーシバル #ルミノアleminor #デニムジャケット #綿ジャケット#フリークスストア #セントジェームス#ドミンゴ #ブロカント #フォグリネンワーク #orcival #オーチバル #45R #ファッジ #FUDGE#リンネル #ナチュリラ #中川政七商店 #北欧暮らしの道具店 #天然生活 #brocante #OMNIGOD #foglinenwork#キャピタル #tumugu #hagumu

