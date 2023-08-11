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素晴らしい価格 1032 CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊 アマチュア無線

商品の説明

CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊
八重洲無線 YAESU FT-290
1031202206170020
Radix RY-430M9C/W 430MHz 9エレ 無線機 アンテナ

IC-7300M 50W オールモードHF/50MHz無線機　アマチュア無線
日焼け、傷や汚れ、折れあります。
トランシーバー　4台セット　電池付き
バラ売可能。別冊含め1冊3,000円
1032 CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊

Q太郎様専用ヤエスFTM-300D 20w機
1985/9
YAESU FTM-6000S
1991/2,3,12
KENWOOD トランシーバー UBZ-BM20R
1992/8別,9,10,11別,12
アルインコDR-620HV
1993/1別,2,3,4別(2-4 3冊 公立図書館リサイクル品)
ほぼ未使用　SIGLENT デジタルオシロ　4ch SDS2102Xplus

MJF-956 (受信専用) LW/MW/プリセレクター・アンテナチューナー
別冊(付録)
CB無線　マッチング計　コメット美品
1992/8 第3級アマチュア無線技士ステップアップガイド
値下げしました‼️　アルインコ DR-735D ツインバンド
1992/11 電波法
アマチュア無線　車載機　スタンダード　C5600　他まとめ売り　ジャンク品
1993/1 ハム手帳
クレーン用作業用無線機
1993/4 アマチュアのIBMパソコン入門(本体にテープ留め)
Sony ICB-87H トランシーバー

GPS搭載 ワイドバンド レシーバー　FC-S789
ハム情報ファイルは1993/2-3以外全てございます。落書き、切取り、マーカー、応募券切取りあり。
❤免許も資格も不要で初心者でも即使える♪❤技適マーク取得済み❣トランシーバー

YAESU FT-757GX FTV-700
素人保管です。完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。
4台セット♪ モトローラ/MOTOROLA/特定小電力トランシーバー CL70A

八重洲無線 YAESU FT-290
宅配サイズ　100-120
Radix RY-430M9C/W 430MHz 9エレ 無線機 アンテナ
※リサイクル梱包材を使用
IC-7300M 50W オールモードHF/50MHz無線機　アマチュア無線

トランシーバー　4台セット　電池付き
無線、電線、電波
1032 CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊
　→ #MarchTenth無線
Q太郎様専用ヤエスFTM-300D 20w機
雑誌、週刊誌、月刊誌、magazine
YAESU FTM-6000S
　→ #Marchtenth雑誌
KENWOOD トランシーバー UBZ-BM20R
教養、学習、資格
アルインコDR-620HV
　→ #MarchTenth教養
ほぼ未使用　SIGLENT デジタルオシロ　4ch SDS2102Xplus
全ての商品
MJF-956 (受信専用) LW/MW/プリセレクター・アンテナチューナー
　→ #MarchTenthタグのコピー貼付け厳禁
CB無線　マッチング計　コメット美品

値下げしました‼️　アルインコ DR-735D ツインバンド
#無線 #電線 #空中線 #電波 #アマチュア無線 #アマチュア #ハム #2m #144 #430 #FM #CQ #日本アマチュア無線連盟 #連盟 #JARL #QSL #カード #会報 #無線機 #トランシーバー #シャック #リグ #ICOM #アイコム #ケンウッド #トリオ #コメット #スタンダード #ヤエス #日本無線 #八重洲 #秋葉原 #アキハバラ #アキバ #ラジオ #ラジオ会館 #radio #ham #Torio #KENWOOD #Yaesu #standard #Akiba #AKIHABARA #ローテーター #SWR #DUAL #BAND #TRANCEIVER #空中線 #電線 #耳 #八木 #八木アンテナ #アンテナ #ホイップ #電話級 #電信級 #4級 #3級 #2級 #1級 #モービル #固定 #ポータブル #CW #電力 #5W #10W
アマチュア無線　車載機　スタンダード　C5600　他まとめ売り　ジャンク品
#1985年 #1991年 #1992年 #1993年 #1985 #1991 #1992 #1993
クレーン用作業用無線機
#昭和60年 #平成3年 #平成4年 #平成5年
Sony ICB-87H トランシーバー
#昭和 #平成 #showa #heiaei
GPS搭載 ワイドバンド レシーバー　FC-S789
#MarchTenth

❤免許も資格も不要で初心者でも即使える♪❤技適マーク取得済み❣トランシーバー

商品の情報

商品の状態傷や汚れあり

YAESU FT-757GX FTV-700

4台セット♪ モトローラ/MOTOROLA/特定小電力トランシーバー CL70A

八重洲無線 YAESU FT-290

Radix RY-430M9C/W 430MHz 9エレ 無線機 アンテナ

IC-7300M 50W オールモードHF/50MHz無線機　アマチュア無線

トランシーバー　4台セット　電池付き

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Q太郎様専用ヤエスFTM-300D 20w機

YAESU FTM-6000S
CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊1031202206170020日焼け、傷や汚れ、折れあります。バラ売可能。別冊含め1冊3,000円1985/91991/2,3,121992/8別,9,10,11別,121993/1別,2,3,4別(2-4 3冊 公立図書館リサイクル品)別冊(付録)1992/8 第3級アマチュア無線技士ステップアップガイド1992/11 電波法1993/1 ハム手帳1993/4 アマチュアのIBMパソコン入門(本体にテープ留め)ハム情報ファイルは1993/2-3以外全てございます。落書き、切取り、マーカー、応募券切取りあり。素人保管です。完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。宅配サイズ　100-120※リサイクル梱包材を使用無線、電線、電波　→ #MarchTenth無線雑誌、週刊誌、月刊誌、magazine　→ #Marchtenth雑誌教養、学習、資格　→ #MarchTenth教養全ての商品　→ #MarchTenthタグのコピー貼付け厳禁#無線 #電線 #空中線 #電波 #アマチュア無線 #アマチュア #ハム #2m #144 #430 #FM #CQ #日本アマチュア無線連盟 #連盟 #JARL #QSL #カード #会報 #無線機 #トランシーバー #シャック #リグ #ICOM #アイコム #ケンウッド #トリオ #コメット #スタンダード #ヤエス #日本無線 #八重洲 #秋葉原 #アキハバラ #アキバ #ラジオ #ラジオ会館 #radio #ham #Torio #KENWOOD #Yaesu #standard #Akiba #AKIHABARA #ローテーター #SWR #DUAL #BAND #TRANCEIVER #空中線 #電線 #耳 #八木 #八木アンテナ #アンテナ #ホイップ #電話級 #電信級 #4級 #3級 #2級 #1級 #モービル #固定 #ポータブル #CW #電力 #5W #10W#1985年 #1991年 #1992年 #1993年 #1985 #1991 #1992 #1993#昭和60年 #平成3年 #平成4年 #平成5年#昭和 #平成 #showa #heiaei#MarchTenth

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1032 CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊 【在庫限り】 www.marinimmo.com

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CQハムラジオ 2023年 03 月号 [雑誌] | CQ ham radio編集部 |本 | 通販

CQハムラジオ 2023年 03 月号 [雑誌] | CQ ham radio編集部 |本 | 通販


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CQ ham radio 2022年 2月号

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CQハムラジオ 2023年 02 月号 [雑誌]

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