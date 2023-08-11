素晴らしい価格 1032 CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊 アマチュア無線

CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊

八重洲無線 YAESU FT-290

1031202206170020

Radix RY-430M9C/W 430MHz 9エレ 無線機 アンテナ



IC-7300M 50W オールモードHF/50MHz無線機 アマチュア無線

日焼け、傷や汚れ、折れあります。

トランシーバー 4台セット 電池付き

バラ売可能。別冊含め1冊3,000円

1032 CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊



Q太郎様専用ヤエスFTM-300D 20w機

1985/9

YAESU FTM-6000S

1991/2,3,12

KENWOOD トランシーバー UBZ-BM20R

1992/8別,9,10,11別,12

アルインコDR-620HV

1993/1別,2,3,4別(2-4 3冊 公立図書館リサイクル品)

ほぼ未使用 SIGLENT デジタルオシロ 4ch SDS2102Xplus



MJF-956 (受信専用) LW/MW/プリセレクター・アンテナチューナー

別冊(付録)

CB無線 マッチング計 コメット美品

1992/8 第3級アマチュア無線技士ステップアップガイド

値下げしました‼️ アルインコ DR-735D ツインバンド

1992/11 電波法

アマチュア無線 車載機 スタンダード C5600 他まとめ売り ジャンク品

1993/1 ハム手帳

クレーン用作業用無線機

1993/4 アマチュアのIBMパソコン入門(本体にテープ留め)

Sony ICB-87H トランシーバー



GPS搭載 ワイドバンド レシーバー FC-S789

ハム情報ファイルは1993/2-3以外全てございます。落書き、切取り、マーカー、応募券切取りあり。

❤免許も資格も不要で初心者でも即使える♪❤技適マーク取得済み❣トランシーバー



YAESU FT-757GX FTV-700

素人保管です。完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。

4台セット♪ モトローラ/MOTOROLA/特定小電力トランシーバー CL70A



八重洲無線 YAESU FT-290

宅配サイズ 100-120

Radix RY-430M9C/W 430MHz 9エレ 無線機 アンテナ

※リサイクル梱包材を使用

IC-7300M 50W オールモードHF/50MHz無線機 アマチュア無線



トランシーバー 4台セット 電池付き

無線、電線、電波

1032 CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊

→ #MarchTenth無線

Q太郎様専用ヤエスFTM-300D 20w機

雑誌、週刊誌、月刊誌、magazine

YAESU FTM-6000S

→ #Marchtenth雑誌

KENWOOD トランシーバー UBZ-BM20R

教養、学習、資格

アルインコDR-620HV

→ #MarchTenth教養

ほぼ未使用 SIGLENT デジタルオシロ 4ch SDS2102Xplus

全ての商品

MJF-956 (受信専用) LW/MW/プリセレクター・アンテナチューナー

→ #MarchTenthタグのコピー貼付け厳禁

CB無線 マッチング計 コメット美品



値下げしました‼️ アルインコ DR-735D ツインバンド

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アマチュア無線 車載機 スタンダード C5600 他まとめ売り ジャンク品

#1985年 #1991年 #1992年 #1993年 #1985 #1991 #1992 #1993

クレーン用作業用無線機

#昭和60年 #平成3年 #平成4年 #平成5年

Sony ICB-87H トランシーバー

#昭和 #平成 #showa #heiaei

GPS搭載 ワイドバンド レシーバー FC-S789

#MarchTenth

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊1031202206170020日焼け、傷や汚れ、折れあります。バラ売可能。別冊含め1冊3,000円1985/91991/2,3,121992/8別,9,10,11別,121993/1別,2,3,4別(2-4 3冊 公立図書館リサイクル品)別冊(付録)1992/8 第3級アマチュア無線技士ステップアップガイド1992/11 電波法1993/1 ハム手帳1993/4 アマチュアのIBMパソコン入門(本体にテープ留め)ハム情報ファイルは1993/2-3以外全てございます。落書き、切取り、マーカー、応募券切取りあり。素人保管です。完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。宅配サイズ 100-120※リサイクル梱包材を使用無線、電線、電波 → #MarchTenth無線雑誌、週刊誌、月刊誌、magazine → #Marchtenth雑誌教養、学習、資格 → #MarchTenth教養全ての商品 → #MarchTenthタグのコピー貼付け厳禁#無線 #電線 #空中線 #電波 #アマチュア無線 #アマチュア #ハム #2m #144 #430 #FM #CQ #日本アマチュア無線連盟 #連盟 #JARL #QSL #カード #会報 #無線機 #トランシーバー #シャック #リグ #ICOM #アイコム #ケンウッド #トリオ #コメット #スタンダード #ヤエス #日本無線 #八重洲 #秋葉原 #アキハバラ #アキバ #ラジオ #ラジオ会館 #radio #ham #Torio #KENWOOD #Yaesu #standard #Akiba #AKIHABARA #ローテーター #SWR #DUAL #BAND #TRANCEIVER #空中線 #電線 #耳 #八木 #八木アンテナ #アンテナ #ホイップ #電話級 #電信級 #4級 #3級 #2級 #1級 #モービル #固定 #ポータブル #CW #電力 #5W #10W#1985年 #1991年 #1992年 #1993年 #1985 #1991 #1992 #1993#昭和60年 #平成3年 #平成4年 #平成5年#昭和 #平成 #showa #heiaei#MarchTenth

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

❤免許も資格も不要で初心者でも即使える♪❤技適マーク取得済み❣トランシーバーYAESU FT-757GX FTV-7004台セット♪ モトローラ/MOTOROLA/特定小電力トランシーバー CL70A八重洲無線 YAESU FT-290Radix RY-430M9C/W 430MHz 9エレ 無線機 アンテナIC-7300M 50W オールモードHF/50MHz無線機 アマチュア無線トランシーバー 4台セット 電池付き1032 CQ ham radio CQハムラジオ 計13冊Q太郎様専用ヤエスFTM-300D 20w機YAESU FTM-6000S