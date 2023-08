【元箱付属の極上美品】

ONKYO トールボーイペアスピーカー D-105F

★スグにお使い頂けます。こちらの商品、使用感など少ない美品になります。綺麗な程度の良い商品をお探しの方にオススメです。

●商品名

ステレオ



Be:SONIC

●商品状態

動作確認済み。

中古品になりますので、多少の小傷や使用感などありますが、目立った傷もなく綺麗な状態です。

●付属品

元箱、本体、スピーカーケーブル、取扱説明書になります。お写真をご覧ください。

●配送方法

配送について 緩衝材を用いて、衝撃に備えた丁寧な梱包にてお届け致します。

●商品説明

形式/2ウエイ2スピーカー、防磁設計(JEITA)

ユニット/12cmコーン型グラスファイバーウーハー(D.D.L.) 2.5cmソフトドーム型ツイーター

入力インピーダンス/6Ω

最大許容入力/120W(PEAK)、60W(JEITA)

再生周波数帯域/45Hz~40kHz

クロスオーバー周波数/3kHz

平均出力音圧レベル/86dB(1W・1m)

外形寸法/W157×H257×D234mm

質量/5.2kg

#0412#145#09861

商品の情報 ブランド デノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

