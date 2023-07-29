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【信頼】 den様専用　ブルーナボイン　BRU NA BOINNE ダメージ加工デニム デニム/ジーンズ

商品の説明

ブルーナボイン　BRU NA BOINNE ダメージ加工デニム
USA製Levi's501デニムパンツカートコバーン80年代
ブルーナボインのダメージ加工デニムです。
2021年モデル！ディースクエアード　デニム　セクシーツイスト　サイズ42
サイズ表記:3
未使用品　リジットセルビッジデニム
X L相当
JEANS DE ART

【SALE】リーバイス LVC W34 66501 501xx 復刻 レプリカ
こちら古着屋で購入した商品です。
90s バレンシア　501xx 復刻　赤耳　ビッグE 色残り濃いめ　W33
元々ダメージ加工が施されております。
フラットヘッド 3005
目立った傷や汚れはありません。
【超美品】ステュディオ・ダ・ルチザン '富士山'14ozリラックステーパード

DSQUARED2 ディースクエアード　バイカーデニム
雰囲気もあり、良い品だと思います。
新品 未使用 ジャーナルスタンダードLevi’s 別注501 W44 L26
定価で4万円ほどした商品ですが、このお値段で出品させて頂きますので、NCNLをお約束できる方のみご購入下さい。
Maison Margiela ジーンズ

新品　ヤコブコーエンJacob Cohenプレミアム　33インチノーストレッチ
コメント頂けましたら、お値引きさせて頂きます。

美品 ヴィンテージ　リーバイス501 ブラック　先染め　オリジナルレングス

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドブルーナボイン
商品の状態目立った傷や汚れなし

namacheko デニム　ワックス　ペイントデニム

Carhartt 90s Double kneeDenim Pants
ブルーナボイン　BRU NA BOINNE ダメージ加工デニムブルーナボインのダメージ加工デニムです。サイズ表記:3X L相当こちら古着屋で購入した商品です。元々ダメージ加工が施されております。目立った傷や汚れはありません。雰囲気もあり、良い品だと思います。定価で4万円ほどした商品ですが、このお値段で出品させて頂きますので、NCNLをお約束できる方のみご購入下さい。コメント頂けましたら、お値引きさせて頂きます。

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドブルーナボイン
商品の状態目立った傷や汚れなし

【信頼】 den様専用　ブルーナボイン　BRU NA BOINNE ダメージ加工デニム デニム/ジーンズ

43分钟前

【信頼】 den様専用　ブルーナボイン　BRU NA BOINNE ダメージ加工デニム デニム/ジーンズ

¥11,200 ¥9,520

(税込) 送料込み
6
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出品者

51f2ea338813

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BRU NA BOINNE レインボーデニム ダメージ加工 デニムパンツ【値下げ

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