【最新入荷】 SAINT MICHAEL ©️SAINT Mxxxxxx $ KMR LS Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

ブランド】

WIND AND SEA YOU AND SEA LONG SLEEVE

©️SAINT Mxxxxxx(セント マイケル)

VAINL ARCHIVE [ RLH ]



2点セット crepscule×Bshop 別注カノコニット コットン100%

【商品詳細】

【限定出品】チャレンジャー challenger タイダイtシャツ

メンズ トップス カットソー ロングスリーブ 長袖 Tシャツ

WIND AND SEA meiji L/S T White Chocolate



コレクターアイテム vintage nike シャークプリント バスケ Tシャツ

【商品説明】

SAINT MICHAEL ©️SAINT Mxxxxxx $ KMR LS

READYMADEのデザイナー細川雄太と、ロサンゼルスのマルチヴィジュアルアーティストであるCali Thornhill DeWittが手掛ける©️SAINT Mxxxxxxより、AW22シーズンのDrop 2が到着。

新品未使用 Reverse Etavirp Logo LS ロンT ホワイト L

毎シーズン発表しているKosuke Kawamuraコロボから、今回はシグネチャーのドル紙幣をフィーチャーしたLS Tシャツが登場。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

