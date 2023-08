【公式】 ホカオネオネ　マファテスピード2 26.5 スニーカー

HOKA ONE ONE 限定モデル

HOKA ONE ONE から、ブランドのルーツであるトレイルランニングシューズがベースのカプセルコレクション「ORIGIN STORY」をL’ECHOPPEとJOURNAL STANDARDの限定モデル

HOKA ONE ONEのルーツに基づいて構成されるカプセルコレクション「ORIGIN STORY(オリジンストーリー)」より、鮮やかなイエローとブルーをアクセントにした「MAFATE SPEED 2(マファテスピード2)」

「ORIGIN STORY」では、HOKAのルーツである山をテーマに、トレイルランニングシューズ「MAFATE SPEED 2」を現代のライフスタイルにフィットするデザインにアップデート。

ルーツであるトレイルで必要なパフォーマンスを発揮するテクノロジーはそのままに、HOKAらしいボリュームシルエットにネオンカラーとHOKAのブランドカラーであるブルーを配した、コーディネートのアクセントになるデザインとなっております。

ホカ オネオネのルーツである山をテーマにしたカプセルコレクション。

アッパーは、アースカラーをベースに、鮮やかなネオンイエローとホカ オネオネのブランドカラーであるブルーをコンビネーション。素材はモノメッシュとレザーを使用し、奥行きのあるビジュアルに仕上げています。

また、ボリュームのあるソール部分は、反発性のあるミッドソールと優れたグリップ力を誇るアウトソールで構成。山などのアクティブシーンだけでなく、日常の歩行にも適した1足です。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

