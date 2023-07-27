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ファッション 竜20銭銀貨　明治6年　欠日　PCGS(XF45) 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

商品の説明

竜20銭銀貨
地方自治施行記念五百円バイカラープルーフ貨幣セット　コンプリート

2008 D アメリカコイン / DDO / RD / 二重耳 / UNC
明治6年
123000

古銭　旭日大型50銭銀貨　（大型）　明治三年
欠日
地方自治法施行６０周年記念千円銀貨・５百円貨・４７都道府県プレミアムセット

旧1円銀貨 明治3年 NGC UNC-D
極美品
【2点セット】ワンピース 2022プルーフ貨幣 & 貨幣

保字　天保五両判包金　天保五両判
PCGS鑑定
明治９年丸銀貿易銀貨

ひまわり様専用③
1873(M6)
トリノ2006オリンピック銀貨6種セット

china 貿易銀 中国 大清 寶 庫平 錢 古錢 中國 光緒 元 メダル
20Sen
札幌オリンピック銀メダル104g 純銀

カナダ『メープルリーフ』2021年純銀1オンス銀貨【25枚】ミントロール
XF45
2019 イーグル銀貨　1オンス

小田原城メダル 記念メダル 小田原城コイン 日本 歴史 観光 国内 ご当地メダル
Japan
インドネシアルピア　10万ルピア10枚 100万ルピア

うさぎさん専用　板垣退助　100円札　帯付き　未使用品　連番　旧紙幣
Y-24 Type 2 明 CN
プルーフセット　1988〜2008年

1866 バチカン　ピウス9世　20リラ金貨　6.45グラム PCGS UNC
Open Top 日
近代コイン年号別アルバム　50銭銀貨

古銭　旧一圓銀貨
617383.45/38753571
新１円銀貨（小型）明治24年銘

中国古銭　銀貨　二枚セット
写真にて状態をご確認下さい。
緊急生産イーグル銀貨　フィアデルフィア　PCGS MS69 Emergency

（古868）龍20銭銀貨　13枚❗
よろしくお願いします。
日本万国博覧会記念メダル　万博記念メダル

近代硬貨コレクション。

✿おひつじ座✿2009年 ベラルーシ 銀貨 ゾディアック 箱/証明書付 ジルコン
分類···銀貨
77回　天皇誕生記念品
タイプ···その他

●パプアニューギニア　1975年 極楽鳥 大型プルーフ銀貨 10キナ

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【超希少】文久遺使節☆オランダ訪問記念銅メダル☆1862年

daisuke様用　モルガンダラー1901年と旭日50銭銀貨　明治44年　古銭

ブラジル　コイン1 Real 2019 25 anos do Real

銀貨　トーンドシルバーコイン　Gump作No.2
竜20銭銀貨明治6年欠日極美品PCGS鑑定1873(M6)20SenXF45JapanY-24 Type 2 明 CNOpen Top 日617383.45/38753571写真にて状態をご確認下さい。よろしくお願いします。分類···銀貨タイプ···その他

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商品の状態やや傷や汚れあり

ファッション 竜20銭銀貨　明治6年　欠日　PCGS(XF45) 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

39分钟前

ファッション 竜20銭銀貨　明治6年　欠日　PCGS(XF45) 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

¥75,300 ¥39,909

(税込) 送料込み
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竜20銭銀貨 明治6年 欠日 PCGS(XF45) | www.bangplanak.com

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