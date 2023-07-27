ファッション 竜20銭銀貨　明治6年　欠日　PCGS(XF45) 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

竜20銭銀貨

地方自治施行記念五百円バイカラープルーフ貨幣セット コンプリート



2008 D アメリカコイン / DDO / RD / 二重耳 / UNC

明治6年

123000



古銭 旭日大型50銭銀貨 （大型） 明治三年

欠日

地方自治法施行６０周年記念千円銀貨・５百円貨・４７都道府県プレミアムセット



旧1円銀貨 明治3年 NGC UNC-D

極美品

【2点セット】ワンピース 2022プルーフ貨幣 & 貨幣



保字 天保五両判包金 天保五両判

PCGS鑑定

明治９年丸銀貿易銀貨



ひまわり様専用③

1873(M6)

トリノ2006オリンピック銀貨6種セット



china 貿易銀 中国 大清 寶 庫平 錢 古錢 中國 光緒 元 メダル

20Sen

札幌オリンピック銀メダル104g 純銀



カナダ『メープルリーフ』2021年純銀1オンス銀貨【25枚】ミントロール

XF45

2019 イーグル銀貨 1オンス



小田原城メダル 記念メダル 小田原城コイン 日本 歴史 観光 国内 ご当地メダル

Japan

インドネシアルピア 10万ルピア10枚 100万ルピア



うさぎさん専用 板垣退助 100円札 帯付き 未使用品 連番 旧紙幣

Y-24 Type 2 明 CN

プルーフセット 1988〜2008年



1866 バチカン ピウス9世 20リラ金貨 6.45グラム PCGS UNC

Open Top 日

近代コイン年号別アルバム 50銭銀貨



古銭 旧一圓銀貨

617383.45/38753571

新１円銀貨（小型）明治24年銘



中国古銭 銀貨 二枚セット

写真にて状態をご確認下さい。

緊急生産イーグル銀貨 フィアデルフィア PCGS MS69 Emergency



（古868）龍20銭銀貨 13枚❗

よろしくお願いします。

日本万国博覧会記念メダル 万博記念メダル



近代硬貨コレクション。



✿おひつじ座✿2009年 ベラルーシ 銀貨 ゾディアック 箱/証明書付 ジルコン

分類···銀貨

77回 天皇誕生記念品

タイプ···その他

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

竜20銭銀貨明治6年欠日極美品PCGS鑑定1873(M6)20SenXF45JapanY-24 Type 2 明 CNOpen Top 日617383.45/38753571写真にて状態をご確認下さい。よろしくお願いします。分類···銀貨タイプ···その他

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

●パプアニューギニア 1975年 極楽鳥 大型プルーフ銀貨 10キナ【超希少】文久遺使節☆オランダ訪問記念銅メダル☆1862年daisuke様用 モルガンダラー1901年と旭日50銭銀貨 明治44年 古銭ブラジル コイン1 Real 2019 25 anos do Real銀貨 トーンドシルバーコイン Gump作No.2