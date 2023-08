非常に高い品質 × casetify wind コラボiPhoneケース sea and iPhone用ケース

新品 コラボWIND AND SEA × CASETIFY

カラー purple (パープル)

iPhone 13Pro 用

wind and sea オンラインショップにて正規購入品です。

1度だけiPhoneに装着しましたが、

イメージと違ったため箱に戻しました。

購入の際のメールも写真に添付しております。

偽物の増えているようなのでお気をつけ下さい。

コメント等お待ちしております。

ウィンダンシー

ケースティファイ

iPhone13

木村拓哉

キムタク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

