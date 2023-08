【超ポイント祭?期間限定】 美品！LUKA malla ブラックワイドパンツ カジュアルパンツ

ご覧いただきありがとうございます♪

こちらは、LUKAで購入いたしました、mallaの

美品!LUKA malla ブラックワイドパンツ

ブラックパンツになります。

ストレートもしくは、ワイドっぽいカジュアルな

感じです♪

一度使用しましたが、断捨離中のため、綺麗な

うちにお譲りいたします♪

目立つ傷、汚れはございません。

後ろポケット部分がかわいいです♪

素人採寸ですが、

ウエスト 約70センチ

太もも周り 約66センチ

股上 約34センチ

股下 約64センチ

になります。ウエストはゴムになっておりますので、

楽に履いていただけます♪

サイズ表記は38です。

別サイトにも掲載してありますので、突然削除する

場合がございます。ご了承ください。

よろしくお願いいたします♪

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ルカ 商品の状態 未使用に近い

