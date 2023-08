日本未入荷ergobaby限定品!白★デザイナーseriesハンドマフ付!

真っ白なエルゴに、シープスキンのふちどり、ハンドマフのついたとっても可愛いいエルゴです!

日本未入荷、アメリカでも羨望の眼差しで見られるレアな商品です!

暑い時期にはシープスキン部分を取り外して真っ白なエルゴに。薄いので赤ちゃんもママも涼し気♪シンプルでとても軽く、小さくたためます。

冬はシープスキンを取り付けてブーツと合わせればおしゃれコーディネートに☆見た目にもあったかそう★

白とシープスキンなのでカジュアル、エレガントとどんな装いにも合わせやすくオススメです!!

2番目、3番目の抱っこ紐として利用しておりましたので、使用回数少なめですが、白ですので多少の汚れがございます。また、紐を束ねるゴムの部分に緩みがあります。赤ちゃん保護のためには問題ありませんが、ご理解ある方のみお願い致します。

【新生児からのご使用について】

新生児(3.2Kg以上)の対面抱きはインファント インサート(別売)をベビーキャリアに併せて使用してください。

①首が完全にすわる ②生後4カ月以上 ③体重5.5Kg以上 ④両膝がベビーキャリアから出る ①-④のすべてを満たすまではインファント インサートが必要です。

【対象】

0〜48カ月 (0〜4ヶ月は別売りのインサートが必要です)

3.2〜20kg(3.2〜5.5kgまでは別売りのインサートが必要です)

【取り扱い】

洗濯機洗い可(シープスキン部分は取り外してから洗ってください)

柄・デザイン···無地

商品の情報 ブランド エルゴベビー 商品の状態 やや傷や汚れあり

日本未入荷ergobaby限定品!白★デザイナーseriesハンドマフ付!ergobabyDesigner Collection Baby Carrier 真っ白なエルゴに、シープスキンのふちどり、ハンドマフのついたとっても可愛いいエルゴです!日本未入荷、アメリカでも羨望の眼差しで見られるレアな商品です!暑い時期にはシープスキン部分を取り外して真っ白なエルゴに。薄いので赤ちゃんもママも涼し気♪シンプルでとても軽く、小さくたためます。冬はシープスキンを取り付けてブーツと合わせればおしゃれコーディネートに☆見た目にもあったかそう★白とシープスキンなのでカジュアル、エレガントとどんな装いにも合わせやすくオススメです!!2番目、3番目の抱っこ紐として利用しておりましたので、使用回数少なめですが、白ですので多少の汚れがございます。また、紐を束ねるゴムの部分に緩みがあります。赤ちゃん保護のためには問題ありませんが、ご理解ある方のみお願い致します。【新生児からのご使用について】新生児(3.2Kg以上)の対面抱きはインファント インサート(別売)をベビーキャリアに併せて使用してください。①首が完全にすわる ②生後4カ月以上 ③体重5.5Kg以上 ④両膝がベビーキャリアから出る ①-④のすべてを満たすまではインファント インサートが必要です。【対象】0〜48カ月 (0〜4ヶ月は別売りのインサートが必要です)3.2〜20kg(3.2〜5.5kgまでは別売りのインサートが必要です)【取り扱い】洗濯機洗い可(シープスキン部分は取り外してから洗ってください)抱っこ紐 ケープ ベビーケープ 紫外線防止 防寒 春夏 秋冬 動物#Beco Baby Carriers #抱っこ紐#スリング#ベビーキャリア#BABY BJORN #MANDUCA #レア#限定品#限定柄・デザイン···無地

商品の情報 ブランド エルゴベビー 商品の状態 やや傷や汚れあり

