セレクトショップ dugout ダグアウト のYouTube ユーチューブ 動画にて商品紹介され、即日完売した超人気モデル

『FLEXHOOD 』

商品名: FLEXHOOD Casual Couples Destroy Micro Rag Jeans

カラー: BLACK / ブラック

ブランド名: FLEXHOOD

Lサイズ:

Sサイズ:

(ウエスト 74 / ヒップ 88 / 長さ 114.5)

Mサイズ:

(ウエスト 78 / ヒップ 92/ 長さ 116)

Lサイズ:

(ウエスト 82 / ヒップ 96 / 長さ 117.5)

XLサイズ:

(ウエスト 86 / ヒップ 100 / 長さ 119)

XXLサイズ:

(ウエスト 90 / ヒップ 104 / 長さ 120.5)

下記の各種ブランド商品を取り扱っております

↓

#BABY•G ←正規品取り扱い一覧

DONCARE ドンケア

AFGK A FEW GOOD KIDS アフューグッドキッズ

MEDM(Mr Enjoy Da Money) ミスターエンジョイダマネー

MAISON EMERALD( メゾンエメラルド)

SALUTE サルーテ

*EVAE+ エバーモブ

Harsh And Cruel ハーシュアンドクルーエル

SNAKELAB / ANTIDOTE

YADcrew

PRBLMS

TZ KILLER

CASHRULES

MODITEC モデェテック

WHOOSIS

YOIKADAKADA

LEVIS

fear of god フィアオブゴッド

ESENTIALS エッセンシャルズ

Drewhouse ドリューハウス

ストリート

Justin bieber ジャスティンビーバー

jerrylorenzo ジェリーロレンゾ

adererror アダーエラー

thisisneverthat

peaceminusone ジヨン

カカジ

KAKAZZY

CARTOONBOX

AONE4SURE

PCCVISION

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

