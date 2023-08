新品未使用

新品未使用 レア ミハラヤスヒロ プーマ 27センチ デットストック 箱付



NIKE正規店購入

ホワイト/スタジアムグリーン/アイボリー/ユニバーシティレッド

DV0789-100

サイズ

27cm

コメントにて

25〜29cm

ご用意可能

箱無し簡易包装を予定しています。

箱付きは+300円にて対応しますので、コメント下さい。

新品未使用NIKE正規店購入ナイキ エア フォース 1 '07 LV8 NIKE AIR FORCE 1 '07 LV8 ホワイト/スタジアムグリーン/アイボリー/ユニバーシティレッド DV0789-100サイズ27cmコメントにて25〜29cmご用意可能箱無し簡易包装を予定しています。箱付きは+300円にて対応しますので、コメント下さい。

