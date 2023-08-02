【T-ポイント5倍】 アガベ 雷神 大株 植物/観葉植物

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アガベ 雷神 大株 になります。

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大きさ約40cmです。

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配送方法はらくらくメルカリ便の宅急便です。

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写真のものをポット付きでお送りします。

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簡単な梱包となっておりますので土こぼれ等気になる方は購入をお控えください。

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品種の記名はありません。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。プロフィールに注意事項などが書いてあるので、必ずご確認ください。アガベ 雷神 大株 になります。大きさ約40cmです。配送方法はらくらくメルカリ便の宅急便です。写真のものをポット付きでお送りします。簡単な梱包となっておりますので土こぼれ等気になる方は購入をお控えください。品種の記名はありません。アガベ雷神アガベ 雷神アガベ 大株雷神 大株#BLADのアガベ#BLADの植物

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