最大15%OFFクーポン graphpaper バンドカラー　半袖　シャツ シャツ

GRAPHPAPER / グラフペーパー

COLOR-NEP OXFORD S/S COLLAR SHIRT

【カラー】ベージュ

【品番】GM221-50092

【F】着丈:約84cm

肩幅:約63cm

袖丈:約25cm

身幅:約77cm

裾幅:約83cm

■Material & Processing.

linen:64% acrylic:17% wool:10% nylon:8% rayon:1%

数回着用

グラフペーパー

graphpaper

Kaptain

Sunshine

キャプテンサンシャイン

ナイジェルケーボン

エンジニアードガーメンツ

ササフラス

neat

ニート

teatora

テアトラ

outil

ウティ

タイロッケンコート

Aeta

アエタ

etos

fasetasm

ファセッタズム

Hender Scheme

エンダースキーマ

is-ness

イズネス

SUNSEA

サンシー

UNIVERSAL PRODUCTS

ユニバーサルプロダクツ

UNUSED

アンユーズド

好きにおすすめです。

袖丈···半袖

襟···ノーカラー/バンドカラー

素材···麻(リネン)

季節感···夏

カラー···ベージュ

袖丈···半袖

襟···ノーカラー/バンドカラー

素材···麻(リネン)

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド グラフペーパー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GRAPHPAPER / グラフペーパーCOLOR-NEP OXFORD S/S COLLAR SHIRT 【カラー】ベージュ【品番】GM221-50092【F】着丈:約84cm 肩幅:約63cm 袖丈:約25cm 身幅:約77cm 裾幅:約83cm ■Material & Processing.linen:64% acrylic:17% wool:10% nylon:8% rayon:1%数回着用グラフペーパー graphpaper Kaptain Sunshine キャプテンサンシャイン ナイジェルケーボン エンジニアードガーメンツ ササフラス neat ニート teatora テアトラ outil ウティ タイロッケンコート Aeta アエタ etos fasetasm ファセッタズム Hender Schemeエンダースキーマis-nessイズネスSUNSEAサンシーUNIVERSAL PRODUCTSユニバーサルプロダクツUNUSEDアンユーズド好きにおすすめです。袖丈···半袖襟···ノーカラー/バンドカラー素材···麻(リネン)季節感···夏カラー···ベージュ袖丈···半袖襟···ノーカラー/バンドカラー素材···麻(リネン)季節感···夏

