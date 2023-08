【ラッピング不可】 Levi's 517 66前期 66シングル ブーツカット 色落良 70s デニム/ジーンズ

ご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

購入前に必ずプロフィールの【重要事項】をお読みください。

1970年代のリーバイスの517、ブーツカットになります。

トップボタン裏刻印8のアメリカ製です。

バックポケットはシングルステッチです。

イエローステッチが使われており、アウトシームは金糸の脇割にっています。

内側のタグが読み取れませんが、実寸はW34インチ位になります。

全体的に生地の状態はしっかりしています。

縦落ちが強く、色落ちが良い感じに仕上がっています。

所々汚れがあります。

右太腿アウトシーム付近に小さなホールがあります。

裾にダメージや擦れやステッチの解れがあります。

紙パッチが欠損しています。

フロント左ポケットの内側スレキに文字が書かれています。

股やボタンホールは良好です。

ジッパーに不具合はありません。

裾はオリジナルのチェーンステッチです。

リペアはありません。

画像にて判断願います。

実寸 平置き

ウエスト幅 約42cm

股下 約86cm

股上 約30cm

わたり 約30cm

裾幅 約24cm

総丈 約115cm

#ハロー出品リーバイス

#ハロー出品デニムパンツ

#ハロー出品ヴィンテージ

#ハロー出品【Mサイズ】

即購入OKです。ご質問ありましたらコメントにてお願い致します。

値引きは今のところ不可です。すみません。

価格を不定期に見直しております。価格を上げる場合もございますので、ご了承下さい。

小さなダメージや汚れ等の見落とし、製造段階で作りが雑な箇所等あるかもしれません。中古品、アメリカ製、古着、ヴィンテージ(ビンテージ)衣料にご理解のある方、ご納得の上で購入して下さい。

会社員のため、コメントの返信や発送が遅れる場合がございます。

また、仕事の関係で出張等の移動がありますので、出品の公開停止と再開を繰り返すことがあります。

着画の要望にはお応えできませんので、ご了承下さい。

丁寧な対応を心掛けます。

宜しくお願い致します。

ブーツカット フレア デニムパンツ ヴィンテージ デニム ジッパーフライ Gパン 70年代 70s USA製 米国製 MADE IN USA オリジナル Vintage

#ハロー出品古着

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

