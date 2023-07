以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

【ブランド】

NIKE/ナイキ

【アイテム】

型番: 308497-425

【サイズ】

26.5cm

【状態】

10枚目の写真でもご確認できますが

カカト内側部にスレがあります。

6年以上前の商品になりますので

多少経年劣化は見られますがまだまだ

問題なく着用いただけます!

箱、包装紙はありませんが

ジョーダンタグ付きになってます!

【色】

ネイビー/イエロー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

