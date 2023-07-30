公式サイト ルイヴィトン　ロゴ刺繍Tee 2XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ルイヴィトン銀座松屋にて購入
【黒タグ/80s】old STUSSY shadowman Tシャツ USA製
【希少】STUSSY no4 カモフラ迷彩シャドーマン Mサイズ
2回ほど着用
LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON
汚れ等無く美品です
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K-3B 半袖 Tシャツ
着丈78
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身幅57
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肩幅55
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袖丈23.5
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コットン100%
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値下げ不可
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カラー···ホワイト
希少 DEAD STOCK Yu-Gi-Oh! S/S カットソー 海外規格
商品の情報
|商品のサイズ
|2XL(3L)
|ブランド
|ルイヴィトン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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ルイヴィトン銀座松屋にて購入2回ほど着用汚れ等無く美品です着丈78身幅57肩幅55袖丈23.5コットン100%値下げ不可カラー···ホワイト
商品の情報
|商品のサイズ
|2XL(3L)
|ブランド
|ルイヴィトン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし