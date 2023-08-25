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品質満点！ フィッシャー 2021-2022 FISCHER 選手用　165cm RC4 板

商品の説明

形状…カービングスキー　165cm
スキー板　moment underworld 181cm
モデル年式2021-2022
VOLKL100Eight 181cm/MARKER F12 TOUR
種類・スタイル・レーシング
ブリザードGS FISレーシング188cm
ビンディングZ17ブーツソールサイズ
新品 SKIMOレース用 DNA SKI 161cm 2022
296mmヒールピース前後移動可能、レースでスラローム2本出走、その前、練習でリフト5本滑走
14-15 LINE MASTERMND 157
競技選手用のためラディウス記載無し
★激レア★フィッシャー　SLスキー　120cm FISCHER レーシング
チューンナップも一切しておりません
【美品】MOMENT SKI WILD CAT101 174cm
予備として所有していましたが、使用しないため売却します。
オガサカ　トライアン　GS -M 185cm R>25
値引き不可。

※更に値下げしました！　フォルクル　183㎝　送料無料　 ●サイズ／183cm

商品の情報

商品のサイズ160cm～
ブランドフィッシャー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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形状…カービングスキー　165cmモデル年式2021-2022種類・スタイル・レーシングビンディングZ17ブーツソールサイズ296mmヒールピース前後移動可能、レースでスラローム2本出走、その前、練習でリフト5本滑走競技選手用のためラディウス記載無しチューンナップも一切しておりません予備として所有していましたが、使用しないため売却します。値引き不可。

商品の情報

商品のサイズ160cm～
ブランドフィッシャー
商品の状態目立った傷や汚れなし

品質満点！ フィッシャー 2021-2022 FISCHER 選手用　165cm RC4 板

37分钟前

品質満点！ フィッシャー 2021-2022 FISCHER 選手用　165cm RC4 板

¥60,000 ¥32,400

(税込) 送料込み
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有名ブランド2021-2022 フィッシャー FISCHER 選手用 RC4 165cm 板

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