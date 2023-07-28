【海外 正規品】 snidel スナイデル キャンバスロゴバッグ ブラック 黒 トートバッグ

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カラー：BLK ブラック

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極美品 マイケルコース ペイズリートートバッグ

新品未使用。未開封。タグ付き。

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即購入可。お値下げ不可。

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【Design/Styling】

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シンプルなベースにスタイリッシュなロゴプリントが映える定番キャンバスバッグ。カジュアルな素材感でもきれいめスタイルにも合わせやすい万能なデザインが魅力です。マチをしっかりと取った立体的なスクエアフォルムで収納力が高く実用性も抜群。定番のブラックに、新色のブラウンを加えた2色展開でお届けします。

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PRADA トートバッグ 肩掛け ホワイト 白色 レザー ロゴ A4

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商品の情報 ブランド スナイデル 商品の状態 新品、未使用

ご購入後24時間以内にメルカリ便(匿名配送/保証あり)にて発送いたします。カラー：BLK ブラック新品未使用。未開封。タグ付き。即購入可。お値下げ不可。【Design/Styling】シンプルなベースにスタイリッシュなロゴプリントが映える定番キャンバスバッグ。カジュアルな素材感でもきれいめスタイルにも合わせやすい万能なデザインが魅力です。マチをしっかりと取った立体的なスクエアフォルムで収納力が高く実用性も抜群。定番のブラックに、新色のブラウンを加えた2色展開でお届けします。SWGB232611

商品の情報 ブランド スナイデル 商品の状態 新品、未使用

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