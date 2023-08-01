正規店仕入れの としちゃん様専用　ダイヤモンド　1カラットリング　プラチナ900 リング

材質···プラチナ

オレフィーチェ ハレ リング



アガット ダイヤモンドピンキーリング(18K) 保証書付

こちらはダイヤモンドプラチナリングです☆

GUCCI グッチ インターロッキングG スリム オープン バンド12号



✨エルメス✨指輪

真ん中の石との重ね付けのようなゴージャスなリングです☆

ティファニーのゴールドリング

真ん中が0.3カラットちかくあると思います。

HISTOIRE k18 Yg ダイヤモンド リング 5号

合計1カラットの指輪です。

18金 K18 レディース ルビーリング 3.5ｇ 11号 Ｚ548

号数は13

ゆめゆめさま専用 宝石ルース 【ピンクカラー】天然クンツァイト 2カラット鑑別付

重さは家庭用はかりで6g

GUCCI ダブルG キーリング 10号 アラベスク エングレービングエッジ

キラキラして綺麗です。加工していません。

K18 トパーズリング 指輪 ゴールド ８～９号



K18WGマルチカラーサファイア・ダイヤモンドリング

鑑別書はありませんので、お安くお出し致します。

ビルウォールレザー K18金 スカルピアス

天然ダイヤモンドは高騰していますので今がチャンスです☆

お値下げ 鑑別書付 ピンクサファイアダイヤモンドリングpt900

#LiccAの商品リスト

(L5-64)K18 指輪 リング 14号 ホールマーク750



little emblem ring リング

エタニティ

グッチ リング イエローゴールド インターロッキングG Gucci

一粒ダイヤ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

材質···プラチナこちらはダイヤモンドプラチナリングです☆真ん中の石との重ね付けのようなゴージャスなリングです☆真ん中が0.3カラットちかくあると思います。合計1カラットの指輪です。号数は13重さは家庭用はかりで6gキラキラして綺麗です。加工していません。鑑別書はありませんので、お安くお出し致します。天然ダイヤモンドは高騰していますので今がチャンスです☆#LiccAの商品リストエタニティ一粒ダイヤ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

＊ K18WG ブラックダイヤ スネークリング ＊宝石ルース ☆【最後１ピース】希少で美しい八角形の天然ラベンダークオーツ！レノマレディースリング11号ケース付希少・レア！k18 マデイラシトリン リング 3.55g M1174★【極希少】10号 イヴサンローラン 18k リングバーゲン！ダイヤモンドリングpt950 0.15 0.13 11号アガット ラリマー マルチカラー リング