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正規店仕入れの としちゃん様専用　ダイヤモンド　1カラットリング　プラチナ900 リング

商品の説明

材質···プラチナ
オレフィーチェ ハレ リング

アガット ダイヤモンドピンキーリング(18K) 保証書付
こちらはダイヤモンドプラチナリングです☆
GUCCI グッチ　インターロッキングG スリム オープン バンド12号

✨エルメス✨指輪
真ん中の石との重ね付けのようなゴージャスなリングです☆
ティファニーのゴールドリング
真ん中が0.3カラットちかくあると思います。
HISTOIRE k18 Yg ダイヤモンド リング 5号
合計1カラットの指輪です。
18金 K18 レディース ルビーリング 3.5ｇ 11号 Ｚ548
号数は13
ゆめゆめさま専用　宝石ルース　【ピンクカラー】天然クンツァイト　2カラット鑑別付
重さは家庭用はかりで6g
GUCCI ダブルG キーリング 10号 アラベスク エングレービングエッジ
キラキラして綺麗です。加工していません。
K18 トパーズリング 指輪 ゴールド ８～９号

K18WGマルチカラーサファイア・ダイヤモンドリング
鑑別書はありませんので、お安くお出し致します。
ビルウォールレザー　K18金　スカルピアス
天然ダイヤモンドは高騰していますので今がチャンスです☆
お値下げ　鑑別書付 ピンクサファイアダイヤモンドリングpt900
#LiccAの商品リスト
(L5-64)K18 指輪 リング 14号 ホールマーク750

little emblem ring リング
エタニティ
グッチ リング イエローゴールド インターロッキングG Gucci
一粒ダイヤ

＊　K18WG ブラックダイヤ　スネークリング　＊

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

宝石ルース　☆【最後１ピース】希少で美しい八角形の天然ラベンダークオーツ！

レノマレディースリング11号ケース付

希少・レア！k18 マデイラシトリン リング 3.55g M1174

★【極希少】10号　イヴサンローラン 18k リング

バーゲン！ダイヤモンドリングpt950 0.15 0.13 11号

アガット ラリマー　マルチカラー　リング
材質···プラチナこちらはダイヤモンドプラチナリングです☆真ん中の石との重ね付けのようなゴージャスなリングです☆真ん中が0.3カラットちかくあると思います。合計1カラットの指輪です。号数は13重さは家庭用はかりで6gキラキラして綺麗です。加工していません。鑑別書はありませんので、お安くお出し致します。天然ダイヤモンドは高騰していますので今がチャンスです☆#LiccAの商品リストエタニティ一粒ダイヤ

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

正規店仕入れの としちゃん様専用　ダイヤモンド　1カラットリング　プラチナ900 リング

4分钟前

正規店仕入れの としちゃん様専用　ダイヤモンド　1カラットリング　プラチナ900 リング

¥66,000 ¥35,640

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