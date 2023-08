【 商品内容 】

【 商品内容 】ニンテンドー 3DS色 アクアブルー (箱付き)希少品です! 『 付属品 』・ 本体箱 中身一式 充電器 充電台 ARカード 説明書 (期限切れの為保証書がありません)・ 新品 32GB micro SDカード・ 新品 タッチペン・ 新品 液晶画面保護フィルム上下・ 新品 バッテリースライドパッド&タッチパネルも新品に取り付け済み【 状態 】動作確認済み機能不具合はありません。保護フィルム貼っていません。下タッチパネル 新品上パネルは概ね綺麗ですが3DS特有の縦線の様な傷跡が若干あります電源ONで全く気にならない程度です上下液晶発色良好です。ワイヤレスマークの右上辺りに塗装ハゲあり。( 8枚目画像参照 )※内容に関しては 未登録品ですのでご安心ください( 4枚目画像参照 )現状のままお届け致します。全体的に気になる箇所は裏側の擦り傷、一部塗装ハゲ、十字や丸いボタンのやや塗装すり減り、それと本体箱が破れて状態がよろしくない等。他は比較的目立った傷汚れはないかと思います。【 追記 】動作確認の為、タッチペン、SDカード、充電パックは袋箱から出して確認をしております。発送の際は本体に装着してご発送させて頂きます。画像状態ご確認の上、内容にご理解頂きましてご購入の程よろしくお願い致します。#DS #3DS #GBA #ニンテンドー #Nintendo #任天堂 #ゲーム ds 2ds 3ds LL Xl new

